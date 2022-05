Ook spanning voor wedstrijd tegen Heerenveen: "Knoop in mijn maag"

"Ik voel een knoop in mijn maag", vertelt een supporter op de Johan Cruijff Boulevard. "Het is wel een wedstrijd dat je zegt, het moet er toe doen nu. Dit is de wedstrijd, this is the moment, so it will be."

Andere fans zijn niet gespannen. "Omdat we gewoon kampioen gaan worden. Zo is dat. Daar hoef je niet gespannen voor te zijn. Het is meer de spanning, hoeveel gaat het worden? Vier of vijf-nul?"

Rond 21.45 uur wordt duidelijk of Ajax inderdaad kampioen wordt.