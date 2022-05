Ruim 50 aanhoudingen in de stad na kampioensavond Ajax

Er zijn gisteravond, rond het kampioenschap van Ajax, 51 aanhoudingen in de stad verricht. Dat laat de politie vanochtend weten. De aanhoudingen hielden voornamelijk verband met vuurwerk, belediging en verstoring van de openbare orde.

Ambulance en ME bij Johan Cruijff Arena Inter Visual Studio / Michel van Bergen

Een enkeling moest een nachtje in de cel blijven slapen. Al met al spreekt de politie van een feestelijke en beheersbare avond.

Ajax pakte de landstitel nadat het met 5-0 won van Heerenveen. Nadat de gemeente eerder deze week had aangegeven dat het geen officiële huldiging zou komen, besloten veel fans die geen kaartje voor de wedstrijd hadden om buiten de Johan Cruijff Arena of in de binnenstad een feestje te vieren. Fans die wel en kaartje hadden, konden na de wedstrijd binnen het stadion een kampioensfeest vieren.