Horeca vreest voor klantenverlies door restauratie Monument op de Dam: "Laat ons even wat centjes verdienen"

Het Nationaal Monument op de Dam is in slechte staat en wordt vanaf maandag grondig gerestaureerd door de gemeente. Voor de restauratie wordt het monument afgezonderd met vijf meter hoge panelen, iets waar de omliggende horeca niet blij mee is. "Je bent een stuk minder zichtbaar en dan ga je het ook minder druk krijgen", voorspelt horecaondernemer Won Yip.

Maar Won Yip, die zelf meerdere horecagelegenheden heeft op de Dam, denkt daar anders over. "Stel je voor, een schutting van vier tot vijf meter. Je bent niet meer zichtbaar. Er is een verschil tussen zichtbaar en bereikbaar. En de motivering is ook om te lachen. Ze zijn bang dat er een dronken student overheen klimt."

Om te zorgen dat de werkzaamheden in alle veiligheid verricht kunnen worden, plaats de gemeente een schutting tot wel vijf meter hoog om het monument heen. "Dat is om te zorgen dat er geen mensen de bouwplaats betreden", vertelt De Boer. "Er staat een grote steiger en dat is in principe gevaarlijk."

Marco de Boer, technisch manager van de restauratie, wijst naar de zwarte plekken op het monument. Een groot contrast met hoe het er eigenlijk uit moet zien. "En dus gaan we het monument grondig reinigen. Dat doen we ieder jaar, maar niet zo grondig als we het nu gaan doen." De bovenste delen worden gedemonteerd en afgevoerd naar een werkplaats waar het wordt gerepareerd.

Dat de schutting juist om deze reden bekleed wordt met informatie en leuke feiten over de Dam en het monument zelf, vindt Yip niet overtuigend. "Ik denk dat de gemeente wat meer begrip kan tonen voor ondernemers. Het zijn en blijven onzekere tijden dus ik zou zeggen: 'jongens, laat de mensen even wat centjes verdienen'."

Kalksteen

De reden dat het monument vaak gerestaureerd moet worden is omdat het is gemaakt van de Italiaanse kalksteen Travertin. Dat werkt prima in warme landen, maar in Nederland vriest het kapot. Daarom moet het monument elke 25 jaar gerestaureerd worden. De eerste keer was in 1996 en toen gaven experts het advies om het hele monument te vervangen met een ander type steen die wel bij het Nederlandse klimaat past.

Met een ander soort steen zou het monument tot wel duizend jaar meegaan zonder onderhoud. "Daar is toen niet voor gekozen", duidt De Boer. "En de materialen die we voor restauratie nodig hebben zijn nu gewoon voorradig. Er is gekozen om dit pad af te gaan."

De restauratie begint maandag 16 mei en zal tenminste tot december dit jaar duren.