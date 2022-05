Lachgasgebruikers terroriseren industrieterrein Westpoort: "Plassen, poepen, seks, drugs, drank en agressie"

Avond na avond is het raak op industrieterrein Westpoort. Jongelui hebben het terrein gevonden om er rond te hangen. Als ze vertrekken ligt het terrein bezaaid met lachgasballonnen, lege blikjes en drankflessen. Ook plassen ze overal, hebben ze seks in het openbaar en poepen ze soms zelfs in de portieken. En als je er iets van zegt worden ze agressief. De ondernemers zijn er helemaal klaar mee.

Van een van de ondernemers kregen we camerabeelden. Daarop is goed te zien dat er buiten wordt gesekst en gedronken en dat er vooral ook veel lachgas wordt gebruikt. "Elke dag is het raak", zegt schoonmaker Henk. "De sporen zijn nog goed te zien. Ballonnetjes, blikjes energiedrank en meer troep." Ondernemer M. (echte naam bekend bij de redactie) vat het samen: "Het is hier het wilde westen."

Naast rotzooi, hebben de ondernemers ook last van agressie en een onveilig gevoel. "We hebben ook veel vrouwelijke collega's die in het weekend wel eens alleen aan het werk zijn. Dan moet je naar buiten en heb je toch een onveilig gevoel", zegt ondernemer Edwin.

De schoonmaaktroepen van Pantar zijn elke dag vroeg aanwezig om alles op te ruimen. De hoeveelheid rotzooi is niet mis: "Zo'n tien tot vijftien zakken per dag", aldus Henk. Ook ondernemers steken hun handen uit de mouwen om het terrein netjes te houden. M. vertelt: "Je vindt gebruikte condooms en ze plassen en poepen overal. Ze hebben maling aan alles en iedereen."

Ondernemers maken vaak meldingen van de overlast, maar hebben niet het gevoel dat het zin heeft. Volgens M. zijn wijkagenten op de hoogte van het probleem. "Maar ze weten ook niet heel goed wat ze er mee aan moeten. Dat is wat ze ons vertellen."

Volgens Edwin is er een vanzelfsprekende oplossing: "Je lost het op door de mensen, of de ballongebruikers hier weg te krijgen. Dat doe je door te patrouilleren."

Schoonmaker Henk ziet de politie wel af en toe voorbij rijden, maar heeft toch het gevoel dat er niet streng wordt gehandhaafd. Hij suggereert: "Niet dat agenten hun werk niet doen, maar misschien is er nog geen wet voor?"

Regelgeving

Die regelgeving is er wel. Sinds 1 december 2021 is er in Amsterdam een verbod op recreatief lachgasgebruik. Maar alleen als het overlast veroorzaakt. Dit is anders in bijvoorbeeld Rotterdam. Daar zijn er gebieden waar verkoop, koop en gebruik van lachgas altijd verboden, of het nu overlast veroorzaakt, of niet.

Ondernemers bij Westpoort pleiten voor een lachgasverbod in hun gebied. Ze hopen dan ook dat de gemeente het voorbeeld van Rotterdam op gaat volgen.

Burgemeester Halsema is niet van plan om verbodsgebieden voor lachgas aan te wijzen, maar wacht op een landelijk verbod. Voor het weekend werd bekend dat dat aangekondigde verbod is vertraagd. Naar verwachting gebeurt dit in de loop van 2023.