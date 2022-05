Terugkijken: 30 jaar geleden stond Amsterdam op z'n kop na winst Uefa Cup Ajax

De finale van het toernooi dat nu bekend staat als de Europa League werd toen nog over twee wedstrijden gespeeld, in plaats van de ene finale wedstrijd die we nu kennen. Ajax speelde daardoor een uit- en een thuiswedstrijd tegen het Italiaanse Torino.

In Italië werd het 2-2, dankzij doelpunten van Wim Jonk en Stefan Pettersson aan de Ajax-kant. Vanwege de inmiddels afgeschafte uitdoelpuntregel telde de uitdoelpunten van Ajax 'dubbel' en was de 0-0 in het Olympisch Stadion genoeg voor de beker.

Amsterdam op z'n kop

"We hebben hem binnen. Het is met een beetje geluk gepaard gegaan, maar dat heb je een nodig in het voetbal", vertelt aanvoerder Danny Blind na afloop van de wedstrijd. "Het was bloedstollend spannend natuurlijk. Als je één goal tegen krijgt dan winnen die Italianen."

Nadat de bekerwinst officieel was stond de stad op z'n kop. Amsterdam veranderde in één groot Ajax-feest. Van de betonbak die het Olympisch Stadion was tot aan de binnenstad. De huldiging op het Leidseplein vanaf het Ajaxbalkon is ook niet misselijkmakend.