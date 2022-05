Drie jaar cel voor vervoeren van 50.000 xtc-pillen

De rechtbank heeft een 41-jarige man veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf waarvan één jaar voorwaardelijk. Dit omdat hij volgens de rechter verantwoordelijk is voor het vervoeren van zo'n 27 kilo aan xtc-pillen. In januari is hij aangehouden in Amsterdam. Ook is hij veroordeeld voor verzet bij aanhouding en het bezit van een stroomstootwapen.

Op 13 januari 2022 werden de drugs gevonden in een auto die de man bestuurde. In totaal ging het om ongeveer 50.000 xtc-pillen. Hij kreeg in eerste instantie een stopteken omdat een van de koplampen van het voertuig kapot was.

Taxipassagier

De chauffeur beweerde dat hij op die dag in zijn taxi een klant van Brussel naar Eindhoven vervoerde en dat de klant de twee tassen zelf in de kofferbak zou hebben gelegd. De klant zou de terugweg naar Brussel niet meer nodig hebben, maar zijn tassen zouden nog wel moeten worden vervoerd. De rechtbank vindt het scenario niet aannemelijk, daarom is de man schuldig verklaard.

Gevaar

Het is algemeen bekend dat harddrugs, onder andere door de verslavende werking, schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Daarbij zijn harddrugs een oorzaak van criminaliteit volgens de rechtbank: "Gelet op de grote hoeveelheid xtc-pillen die verdachte heeft vervoerd, moeten deze bestemd zijn geweest voor verdere verspreiding en handel."