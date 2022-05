Terugkijken: zo vierde Ajax zijn kampioenschappen door de jaren heen

Ajax is kampioen, Ajax blijft kampioen, er is toch geen club die daar iets aan kan doen. Danny Lukassen zong het in de jaren negentig al, en niets blijkt minder waar. Afgelopen woensdag werd Ajax voor de 36e landskampioen. AT5 bestaat sinds 1992 en sindsdien is dit de dertiende titel voor de Amsterdammers. Omdat we graag onze archieven induiken hier een compilatie van de feestjes met de schaal.