Heeft het stadsbestuur wel genoeg oog voor bedrijven? "De toonzetting was gewoon bijna negatief"

Het Amsterdamse bedrijfsleven hoop dat het nieuwe stadsbestuur de komende vier jaar meer oog heeft voor ondernemers in de stad. Volgens Oram-directeur Kees Noorman had de gemeente de afgelopen jaren "te weinig respect voor de problemen en uitdagingen waar bedrijven mee geconfronteerd worden." Dat zegt de voorman van de Amsterdamse ondernemersvereniging vrijdagavond in AT5's Park Politiek.

PvdA, GroenLinks en D66 zijn op dit moment druk aan het onderhandelen om een nieuw stadsbestuur te vormen. De afgelopen vier jaar was er nog wel eens wat ruis op de lijn tussen het linkse college en de bedrijven in de stad. "Het is wel stroef verlopen soms", aldus Noorman. "En dat heeft ook te maken met dat men wel vaak weet wat men niet wil, maar dat de complexiteit vaak zit in: wat wil je dan wel." Als voorbeeld noemt Noorman de energietransitie. "De afgelopen vier jaar hebben we op dit vlak, de verduurzaming en de toonzetting over het bedrijfsleven, echt grote problemen gehad. De wijze waarop men over bedrijven sprak, zeker in de discussie over wonen versus werken... Er werd vaak heel laatdunkend gedaan over bedrijven die hier met grote investeringen en grote werkgelegenheid zaten. De toonzetting was gewoon bijna negatief. Of dat nou een vertrouwensbreuk is, dat weet ik niet. Maar er zat een groot verschil over de gewenste toon en de toon die uit het stadhuis kwam."

bart drenth, mkb-amsterdam

Bart Drenth, voorzitter van MKB-Amsterdam, de belangenvereniging van het Midden- en Kleinbedrijf, herkent dat beeld. "Er is contact, zeker, maar het kan een stuk beter en ik denk ook dat je deze periode nu met een nieuw college moet gebruiken om een aantal afspraken te maken, waarbij het college vast een aantal eisen en verlangens op tafel zal leggen. En wij zeggen: nou daar zijn we best toe bereid maar dat kan alleen maar onder bepaalde voorwaarden." Toch wil Drenth zeker niet alleen somberen, en ziet hij de toekomst met vertrouwen tegemoet. "We zijn natuurlijk vrolijke mensen, ondernemers, en we zijn optimistisch, zien altijd de lichtpuntjes. En we zien ook wel dat er hard gewerkt is door zowel het bestuur als de ambtenaren, maar wat je wel merkt is dat er soms plannen op ons af kwamen waarvan we dachten: daar is net niet goed genoeg over nagedacht door mensen die weten waar het daadwerkelijk over gaat." Bekijk hieronder de hele uitzending van Park Politiek:

