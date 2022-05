Vuurwerk tijdens finale Songfestival in Reguliersdwarsstraat

De finale van het Eurovisie Songfestival werd gisteravond door een paar honderd liefhebbers gevolgd in de Reguliersdwarsstraat. De straat was afgesloten en kon alleen met een ticket bezocht worden.

De shows in Turijn worden op grote schermen uitgezonden. Er was een 30 meter lange catwalk neergelegd. Ook was er vuurwerk en een rookkanon te zien.

Zangeres S10 werd uiteindelijk elfde. Oekraïne heeft het songfestival gewonnen.