Vernieuwde stoep, weg en spoor bij de Ferdinand Bolstraat: "We zijn al een heel eind op dreef"

De herinrichting van de Ferdinand Bolstraat is het laatste deel van project de Rode Loper, waarbij de kwaliteit van de straten boven de Noord/Zuid lijn wordt verbeterd.

''We zijn al een heel eind op dreef", vertelt omgevingsmanager Linette Blom. "We werken nu aan de twee kruisingen met de Lutmastraat en de Van Hilligaertstraat. We maken een nieuwe tramhalte de stad uit, stad in is al klaar." Naast het aanpakken van de straat, krijgt het Cornelis Troostplein een nieuwe inrichting. "We gaan het plein groter maken, waardoor er meer ruimte komt voor groen, voetgangers en zit - en speelgelegenheden."

De herinrichting van het plein biedt meteen kansen voor een betere groeiplaats voor bomen. Met speciale zuigwagens wordt de grond onder de bomen weggezogen. "Graven is hier niet mogelijk omdat je anders teveel wortels beschadigd", vertelt een werkman. "We vervangen ongeveer 200 kubieke grond voor nieuwe grond met bomenzand. Daar kunnen de wortels van de bomen weer goed in groeien."