Er kan weer gestemd worden: Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2022 van start

Wat vind jij het mooiste nieuwbouwproject in de stad? Wat vind jij belangrijk aan een woning? Duurzaamheid, de bouwstijl of de prijs? De stembussen van de Amsterdamse Nieuwbouwprijs zijn weer geopend. Vanaf vandaag kan iedereen stemmen op zijn of haar favoriete nieuwbouwproject via nieuwbouwprijs.nl. De Nieuwbouwprijs is dé publieksprijs voor bouwend en wonend Amsterdam en wordt dit jaar voor de vijftiende keer uitgereikt.

AT5 ging langs de 10 genomineerde projecten en spreekt met trotse bewoners. Opvallend is dat we bij bijna alle projecten de lift in moesten en hoogbouw dus populair blijkt. Iets wat ook vaak terugkomt zijn de thema's: duurzaamheid, groen en verbinding. Bewoners leven niet langs elkaar heen maar ontmoeten elkaar in gemeenschappelijke tuinen, terrassen en in de wasbar.

