Ruim 4 ton bovenop de vraagprijs voor huis van 1 miljoen in West

"Er wordt gewoon in Amsterdam, ondanks dat de hypotheekrente is verdubbeld, víér ton overgeboden voor een huis", vertelt financieel journalist bij RTL Z en dure-huizen-expert Erik Rezelman voor de woning.



Een bevriende makelaar tipte Rezelman over de saillante transactie: "Dit is gewild nu in Amsterdam, hier wordt dik voor overboden, dat is de markt nu."