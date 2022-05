Plannen voor Venserpolder: 550 extra woningen en een opknapbeurt

In totaal 850 nieuwe woningen, verbeterde fiets- en wandelroutes en een levendig plein, het zit allemaal in de plannen waarmee de gemeente de Venserpolder in Zuidoost een 'opknapbeurt' wil geven. In de plannen wordt het oude woonzorgcentrum De Venser vervangen door 300 zorg- en seniorenwoningen. Daarnaast moeten er 550 nieuwbouwwoningen komen.

“Na ruim 40 jaar voldoet het zorgcentrum niet meer aan de eisen van deze tijd", zegt wethouder Marieke van Doorninck. "Samen met Stadgenoot grijpen we de nieuwbouw aan om veel extra woningen te bouwen, die voor het overgrote deel betaalbaar zijn, en de buurt op te knappen en te verduurzamen.” Die verduurzaming moet onder meer van groene daken, zonnepanelen en de opvang en hergebruik van regenwater komen.

De nieuwe seniorenwoningen zullen in twee fases gebouwd worden, zodat bewoners die in de Venserpolder willen blijven wonen, kunnen wachten totdat de eerste nieuwe woningen af zijn.

'Bereikbaar en aantrekkelijk'

In de plannen is ook ruimte voor voorzieningen als een buurtkamer en kleine ondernemingen. "We willen de buurt bereikbaar en aantrekkelijk maken voor iedereen", zegt Anne Wilbers, bestuursvoorzitter van woningcorporatie Stadgenoot. Volgens Wilbers zal het grootste deel van de nieuwbouw uit sociale huurwoningen bestaan, "maar we voegen ook woningen toe in andere segmenten, om zo de doorstroming te stimuleren."

Volgens de gemeente zijn de plannen in samenspraak met buurtbewoners en bewonerscommissies gemaakt. Naar aanleiding van hun wensen zijn de plannen op een aantal punten gewijzigd. Zo wordt een groot deel van de nieuwbouw lager dan in eerste instantie de bedoeling was en is een aantal woonblokken verplaatst.

Nog niet definitief

De plannen van de gemeente zijn nog niet definitief. Tussen half mei en eind juni is er voor bewoners een mogelijkheid tot inspraak. Daarna wordt een definitief plan gemaakt, dat aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Als de raad vervolgens met de plannen akkoord gaat, kan de bouw beginnen. Dat is op zijn vroegst in 2023. Tussen 2028 en 2030 moet het nieuwe stukje Venserpolder klaar zijn.