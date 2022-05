Medewerker Poolse supermarkt jaagt gewapende overvaller naar buiten

In juli van het afgelopen jaar probeert een man een Poolse supermarkt in Noord te overvallen. Hij heeft een vuurwapen bij zich. Een medewerker jaagt de man uiteindelijk de winkel uit, daarbij krijgt hij het wapen nog even op zijn gezicht gericht. In Bureau 020 deze week beelden van de overval.

Het is dinsdagavond 27 juli rond 19.15 uur. Een nog onbekende man loopt de supermarkt aan de Meeuwenlaan binnen, snel daarna gaat hij, zonder iets te kopen, weer weg. Een paar minuten later loopt hij weer naar binnen. Hij pakt wat boodschappen en loopt naar de kassa. De man vraagt in het gebrekkig Engels aan de kassamedewerker hoeveel zijn boodschappen kosten. Daarna zegt hij iets in het Frans. Een andere klant hoort dat en vertaalt voor de man dat hij geen geld bij zich heeft en dat hij dit gaat halen.

Korte worsteling

Even later, rond 19.45 uur, komt de man weer terug en loopt hij direct naar de kassamedewerker, die zijn boodschappen nog bij de kassa heeft staan. Terwijl de medewerker daar mee bezig is, haalt de man ineens een vuurwapen tevoorschijn en hij richt dit op de medewerker. Hij gooit een blauw tasje naar hem toe en hij zegt twee keer het woord "kassa".

In plaats van het geld in de tas te doen, pakt de medewerker zijn telefoon en loopt weg van de kassa, om de balie heen, in de richting van de man. Kennelijk schrikt de man daarvan en er ontstaat een korte worsteling. De medewerker krijgt daarbij het vuurwapen op zijn hoofd gericht. Dan slaat de man, zonder buit, op de vlucht.



"Hoewel de medewerker dus snel zijn telefoon pakte en ook naar de overvaller toe ging, was hij tijdens het incident ontzettend bang en daarna ook erg geschrokken", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Hij wil zoiets nooit meer meemaken. Wij willen weten wie hem dit heeft aangedaan."