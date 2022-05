Verdachte van 72 aangehouden voor dode man in bestelbus

De politie heeft een 72-jarige man aangehouden die verdacht wordt van de moord op een 23-jarige man , die werd gevonden in een in Noord geparkeerde bestelbus. Het slachtoffer werd op 12 april vorig jaar dood aangetroffen in zijn bestelauto. Agenten ontdekten het lichaam nadat de auto in beslag was genomen en onderzocht werd op een terrein van de politie.

De verdachte, die zowel de Israëlische als de Litouwse nationaliteit heeft, werd afgelopen 26 april door de politie in het Duitse Leichlingen aangehouden. Hij zit op dit moment in Nederland vast en heeft om zijn overlevering verzocht.

Van het slachtoffer, een pakketbezorger, was vier dagen voordat hij gevonden werd niets meer vernomen. Twee dagen na het laatste contact met hem startte de politie en onderzoek, waarbij zijn bestelbus in beslag werd genomen. De bus werd van de Latherusstraat in Noord overgebracht naar een politielocatie. Daar zou de politie het slachtoffer uiteindelijk dood aantreffen.

Getuigen gezocht

Inmiddels weet de politie dat de pakketbezorger op de Parelvisserslaan in Amstelveen is doodgeschoten. De politie meldt daarbij ook dat het slachtoffer niet bekend is met (zware) criminaliteit. Jaren voor zijn dood vluchtte hij met zijn familie vanuit zijn geboorteland Syrië. Zijn omgeving, zoals werkgevers en naasten, spreken van een lieve en zorgzame man die altijd zijn afspraken nakwam.

Waarom het slachtoffer om het leven is gebracht, is bij de politie nog onduidelijk. Het houdt rekening met een conflict in de privésfeer, maar zegt andere scenario's niet uit te sluiten. Mensen die meer weten vraagt de politie 'met klem' zich te melden.