Vrouw thuis overvallen: "Echt schandalig, mijn handen jeuken"

In een woning in de A.J. Koejemansstraat in De Aker is vanmiddag een vrouw overvallen. De twee daders zijn op de vlucht geslagen. Volgens een buurman, die het slachtoffer heeft gesproken, kreeg de vrouw tape over haar mond en vroegen ze naar de kluis. "Maar die heeft ze helemaal niet. Ze is een jaar of 70, dit hakt er wel in op die leeftijd. Mijn handen jeuken om dit soort gasten te pakken te nemen. Dat dit overdag gebeurt, echt schandalig."