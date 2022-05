Werkzaamheden Purmerweg ingrijpend voor buurt: ''Heel de straat staat soms vol met verkeer''

Er wordt nog steeds gewerkt aan een grootscheepse herinrichting op de Purmerweg in Noord. De ene helft van de weg ligt er inmiddels keurig bij, maar de andere helft is nog een grote zandbak en moet in juli klaar zijn. Voor het zover is moeten de Noorderlingen het nog doen met de lastige gevolgen van de afsluitingen. In Het Verkeer praten we met bewoners en met projectvoorbereider Noreen Keulen in dit pittoreske stukje Noord.

Momenteel wordt gewerkt aan de tweede fase op de Purmerweg, tussen het Purmerplein en de Volendammerweg. ''We zijn nu volop bezig met het opnieuw inrichten van het voet- en fietspad en straks eind van de maand komt de rijweg daar ook bij'', vertelt Keulen. ''Het gevolg voor het verkeer is dat het nu al wordt omgeleid, in ieder geval de auto's en de fietsers en eind van de maand gaat ook de bus van de rijbaan af. De komende 7/8 weken rijdt hier dan ook even geen bus omdat de hele rijbaan wordt opgebroken en opnieuw geasfalteerd.''

Twee buurtende buurmannen op de Monnikendammerweg, een zijstraat van de Purmerweg, zien de afsluiting met lede ogen aan. En niet alleen omdat hun geliefde wielerronde van het Purmerplein hierdoor afgelast moest worden. ''Heel de straat staat soms vol hier met verkeer en dat zijn we hier helemaal niet gewend. Soms staat er ook wel een file en het is gewoon lastig met oversteken op sommige momenten.'' Zijn maat bevestigt de last voor de buurt. ''Als ik op de fiets hier door de buurt ga en de omleiding moet volgen omdat het fietspad van de Purmerweg weg is, kom je de auto's tegen en die rijden echt geen dertig in deze buurt. Dat is het verdomde asociale gedrag van een heleboel automobilisten hier.''

Maar een andere bewoner op de Purmerweg vindt de werkzaamheden in zijn voortuin prima. ''Ik vind het wel leuk, een beetje bedrijvigheid wat ik zie voor m'n raam. En ik heb een hobby, mozaieken, dus dan ben ik wel lekker bezig, af en toe een pauze en dan kijk ik naar buiten.''