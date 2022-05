Stadsdeelvoorzitter Oost Maarten Poorter wordt burgemeester van Dijk en Waard

Maarten Poorter (1978) is voorgedragen als burgemeester van Dijk en Waard. De PvdA'er is op dit moment stadsdeelvoorzitter in Oost.

Dat heeft de gemeenteraad van Dijk en Waard zojuist bekendgemaakt. Poorter was een van de tien kandidaten die gesolliciteerd had naar het ambt. Na Mascha ten Bruggencate, die afgelopen juli in Heiloo als burgemeester aan de slag ging, is Poorter de tweede 'Amsterdammer' in korte tijd die de overstap maakt naar de regio.

Hij wordt nu ter goedkeuring voorgedragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en de Koning, meestal een formaliteit. Omdat Dijk en Waard meer dan 50.000 inwoners heeft, wordt de voordracht ook besproken in de Ministerraad.

De nieuwe burgemeester zal op 13 juli worden beëdigd door de commissaris van de Koning, Arthur van Dijk. Tot die tijd blijft Peter Rehwinkel waarnemer.