Afzelia: ''Voelt als een soort vakantiehuisje''

In de Houthaven op Wiborgeiland staat het woongebouw Afzelia met 41 sociale huurwoningen. De woningen zijn vooral gericht op gezinnen. De architectuur is geïnspireerd op de pakhuizen en magazijnen in de vlakbij gelegen Oude Houthaven.

Cindy van Oussoren woont samen met haar zoontje in Afzelia en is erg blij met de locatie. ''Ik vind het hier leuk omdat het een soort dorp aan Amsterdam is. 's Avonds is het hier stil dus je kunt met de ramen open slapen. Water om je heen. Het voelt gewoon als een soort vakantiehuisje'', vertelt ze.

Cindy is ook blij met de woning zelf. ''We hebben aan twee kanten helemaal licht en je kunt ook makkelijk naar je buren, dus dat is heel gezellig.'' Breng je stem uit Wat vind jij? Is Afzelia de winnaar van de Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2022, breng je stem uit op amsterdamwoont.nl/nieuwbouwprijs . Zaterdag 18 juni wordt de winnaar bekend gemaakt op AT5.