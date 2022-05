Man op terras moet nog tien jaar zitten

De politie heeft afgelopen zaterdag een Brit opgepakt die eerder veroordeeld was tot een celstraf van tien jaar in Engeland. Agenten kwamen hem bij toeval op het spoor.

De Brit zat op een terras in het centrum, waar hij zenuwachtig op zijn telefoon zat en onrustig bellend het terras op en af liep. Toen hij samen met een ander het terras verliet, werd hij door agenten in burger gevolgd.

Ze reden in een auto weg en werden daarna door de agenten gecontroleerd. De bestuurder rende weg en werd na een korte achtervolging opgepakt. De bijrijder, de veroordeelde Brit, kon geen legitimatiebewijs laten zien en werd meegenomen naar het politiebureau.

"Na een kort maar effectief onderzoek, kwamen de collega’s erachter dat deze man in Engeland veroordeeld is tot een gevangenisstraf van tien jaar", schrijft de politie op Instagram. "De Brit werd sinds 2021 gezocht en wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij de handel in cocaïne."