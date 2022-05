Spaarndammerhart: ''De gouden kozijnen, de kleurstelling... het gebouw is gewoon heel mooi''

Zoals de naam van het woningbouwproject al aangeeft, Spaarndammerhart ligt midden in de Spaarndammerbuurt. De Amsterdamse School-architectuur die de buurt kenmerkt, is in meerdere opzichten in het project doorgevoerd. Het is een combinantie van koop, sociale huur en vrije sector.

Dmitry woont samen met zijn vrouw en drie kinderen in Spaarndammerhart in een eengezinswoning. Het gezin woonde hiervoor in Osdorp. ''We wilden heel graag wat meer in de stad wonen. En toen zagen we dit project langskomen en het sloot helemaal aan bij wat we graag wilden. Dichtbij het Westerpark, dichtbij het Centrum en toch lekker rustig'', vertelt Dmitry.

''De gouden kozijnen, de kleurstelling met de groene tegels, de hoogte van de plafonds, de hoge ramen, het gebouw is gewoon heel mooi'', vertelt Dmitry trots. Omdat de bewoners allemaal tegelijk zijn komen wonen en veel contact met elkaar hebben gehad tijdens de verbouwing en verhuizing kent iedereen elkaar goed.''Uiteindelijk is het nog veel leuker dan we ons hadden kunnen vooorstellen'', sluit Dmitry af.