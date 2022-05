De Voortuinen: ''De uitstraling is heel anders dan andere moderne gebouwen''

Het voormalig hoofdkantoor van de ING bank is getransformeerd tot een woontoren met 94 koopwoningen. De liften zijn niet zoals meestal in het hart van het gebouw te vinden, maar verwerkt in de gevel. Hierdoor stap je direct vanuit de lift je privé-voortuin in.

AT5

Ronald Peerenboom woont samen met zijn vrouw sinds december in De Voortuinen. ''Ik was al een tijdje aan het kijken in Amsterdam. En toen kwamen we dit project tegen. Het sprak mij van alle projecten die ik had gezien het meeste aan. De uitstraling van het gebouw, heel anders dan andere moderne gebouwen in Amsterdam.''

Ronald Peerenboom

Ronald vertelt dat hij en zijn vrouw even benauwd waren om naar een appartement te gaan. ''Zeker als je een grote tuin gewend bent.'' Maar van een benauwd gevoel is geen sprake. Het grote terras, de hoge ramen en het uitzicht over het Westerpark, maken het tot een fijne plek om te wonen voor het stel. Breng je stem uit Wat vind jij? Is De Voortuinen de winnaar van de Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2022, breng je stem uit op amsterdamwoont.nl/nieuwbouwprijs . Zaterdag 18 juni wordt de winnaar bekend gemaakt op AT5.