Zo krap is de arbeidsmarkt in de stad: "Wij bieden onze nieuwe kok een appartement"

Een restaurant biedt een bijzondere bonus voor hun nieuwe chefkok, een uitzendbureau dat met man en macht zoekt naar nieuwe krachten, en iemand die goed betaald krijgt voor uitzendklussen. Het UWV spreekt van een 'ongekende krapte' op de arbeidsmarkt en dat is voor deze drie Amsterdammers goed te merken.

Inderdaad - het is wat onorthodox, zegt Lisa ten Brink van Bar Kaspar. "Maar op dit moment zijn er in Amsterdam zo'n vijftig vacatures voor koks. Dus ja, wij merken de krapte zeker." Voor het restaurant aan de Stadionweg in Zuid reden om een originele startbonus aan te bieden: een woonruimte. Compleet gemeubileerd, in een populaire buurt binnen de ring. Het is vooral om op te vallen, legt Lisa uit. "Als werkgever is het goed om je te onderscheiden. En het is goed als je personeel een fijne plek heeft om te wonen." Overigens is het appartement niet gratis - er dient wel degelijk huur te worden betaald. Hoeveel, dat hangt dan weer af van de salarisonderhandelingen. Maar Lisa belooft hun toekomstige chefkok dat het 'een vriendenprijsje' zal zijn.

De horeca is niet de enige sector die zit te springen om personeel, vertelt Alexandra Benning van het UWV. Zij brengt sinds enkele jaren de arbeidsmarkt in de hoofdstad in kaart en ziet: de markt is hier nóg krapper dan het landelijk gemiddelde. "Aan het einde van het 4e kwartaal 2021 stonden in Groot Amsterdam maar liefst 41.300 vacatures open." Net als in de rest van Nederland is het werknemerstekort het hoogst in de ICT, de techniek en de logistiek. Uitzendbureaus moeten er dan ook flink aan trekken om vacatures te vullen. "We doen heel veel aan marketing op het moment", vertelt Mariska van Wilpe. Haar studentenuitzendbureau StudiJob richt zich op Amsterdamse hoogopgeleide jongeren. "Wij hebben ons marketingteam uitgebreid van één naar drie." Verder werkt Mariska's bedrijf aan een sollicitatieprocedure via WhatsApp. "Zo kan je heel snel laten weten dat je geïnteresseerd bent." Dat is nodig, zegt ze, want voor je het weet is de kandidaat al weggekaapt door een andere opdrachtgever: werkgevers zitten meer dan ooit te springen om snel de juiste mensen te vinden. Marko van Tol werkt bij YoungCapital, een ander uitzendbureau. Hij bevestigt het beeld. "Wij merken dat de krapte steeds verder toeneemt. In Amsterdam zien we bijvoorbeeld dat werkzoekenden steeds hogere salarissen uitvragen."

Dat merkt ook Irene Ruhé. Ze is recent afgestudeerd en rijgt sindsdien de lucratieve bijbaantjes aan elkaar. "Ik werk voor mezelf en kies zelf al mijn werkgevers." Irene doet dat niet via traditioneel uitzendwerk, maar bladert op online platforms zelf door beschikbare baantjes. Vaak zijn dat klussen voor één dag in de horeca of catering. "Ik heb gewerkt in de bediening in VIP-secties van Schiphol, en ben ook gastvrouw geweest op de Zuidas." Freeflexen, noemt ze dat: flexwerk dus, maar dan zonder tussenkomst van een uitzendbureau. Zelf het werk kiezen op momenten die haar uitkomen. De krapte op de arbeidsmarkt pakt gunstig uit voor werkenden als Irene. "Soms kan ik ook onderhandelen over mijn salaris. Als ik zie dat er spoed bij is, kan je daar gebruik van maken." Eén van die platforms is Temper, opgericht in 2016 en gevestigd in de Riekerpolder aan de A4. Medeoprichter Niels Arntz ziet dat het onderhandelen over de beloning steeds vaker gebeuren op zijn site. "Mensen voelen dat ze daar ruimte toe hebben. In april is er meer dan zesduizend keer succesvol onderhandeld." Opmerkelijk genoeg reageren op elke klus grofweg evenveel mensen als vóór de coronapandemie. "Toen was dat gemiddeld 4 personen per klus, nu is dat 3,5. Niet eens zoveel minder dus." Desalniettemin ziet Niels op Temper de uurtarieven flink omhoog gaan. "Sinds het begin van dit jaar zijn die met zestien, twintig procent gestegen." Opdrachtgevers moeten minimaal 17,50 euro per uur bieden, maar het gemiddelde tarief is nu 21 euro. En zoals wel vaker gaat het dan in Amsterdam om nóg meer geld. "Daar kan je in de horeca kan zo 25, 30 piek pakken."