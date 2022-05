Lycka: ''De view en de creatievelingen beneden is het fijnste''

Ruben-Paul woont in een studio op de dertiende verdieping. ''Ik ben blij dat ik hier ben komen wonen, het gebouw heet Lycka, dat betekent geluk.'' Gelukkig wordt Ruben-Paul vooral van het uitzicht vanaf zijn balkon. ''De view en de creatievelingen beneden dat is het fijnste.''

Een van de creatievelingen op de begane grond is Matthijs Vuijk. Hij heeft niet alleen zijn atelier in het gebouw maar mag er ook voor vijf jaar wonen. ''De gedachte erachter is dat wij als kunstenaars helpen om die transitie van kantoorwijk naar woonwijk, de wijk een ziel te geven'', legt Matthijs uit. ''Dus je ziet dat er wel langzaam een community aan het vormen is.''

