Amsterdam UMC ontdekt mogelijke nieuwe vorm van kankertherapie

Het onderzoeksteam testte het vaccin op 35 honden met blaaskanker. Na de behandeling verdubbelde de gemiddelde overleving van de viervoeters. De tumor verdween in sommige gevallen helemaal, in andere gevallen werd de tumor kleiner of stopte met groeien. Volgens het ziekenhuis gaf het vaccin geen bijwerkingen. "Een belangrijke stap om te komen tot een kankervaccin voor mensen", aldus onderzoeker Arjan Griffioen.

In 2006 vond het onderzoeksteam een eiwit dat alleen aanwezig is in bloedvaten van tumoren. Dat eiwit zorgt voor nieuwe bloedvaten in de tumor en schakelt het immuunsysteem uit, waardoor afweercellen in het lichaam de tumor niet aanvallen. Door het aanmaken van de bloedvaten en het uitschakelen van het immuunsysteem kan de tumor sneller groeien.

Vaccin effectief tegen meerdere soorten kanker

Het blijkt dat het vaccin werkt bij verschillende soorten kanker. "Het vaccin bleek effectief in proefdieren tegen dikkedarmkanker, huidkanker en hersentumoren. En nu dus ook in spontane blaaskanker bij honden", aldus Griffioen.