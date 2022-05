Stad NL V Surinaamse gemeenschap rouwt om Delano Veira (67): "Hij was een icoon"

Delano Veira (67) is dinsdagochtend overleden aan de gevolgen van kanker. Veira was sinds 1993 bestuurslid van Vereniging Ons Suriname en daarmee een van de langstzittende bestuursleden. Voor die tijd was hij ook al betrokken bij de vereniging als vrijwilliger. Volgens de huidige voorzitter Vincent Soekra betekende Veira veel voor de Surinaamse gemeenschap.

"Nu met zijn heengaan merken we eigenlijk pas wat voor een poortwachter hij was voor de organisatie en voor de gemeenschap", zegt Soekra. "Hij wist alles. Hij was vrijwilliger, maar zo leek het niet. Hij was hier eigenlijk fulltime, altijd aan dit bureau." Soekra wijst naar de plek waar Veira zat. "Het voelt nog onwerkelijk." In 2018 werd Veira ziek. Hij had uitgezaaide longkanker. De afgelopen maanden ging het ineens hard. "Het is nu een dubbel gevoel", zegt Twie Tjoa, die Veira al tientallen jaren kende en nauw met hem samenwerkte in het gebouw van de vereniging. "Hij had heel veel pijn. Het was een lijdensweg voor hem. Het is dus misschien goed dat hij zijn weg op deze manier kan vervolgen. Maar het was ook een schok."

Quote "Hij was rustig, bedachtzaam en een drijvende kracht" twie tjoa, stichting hugo olijfveldhuis

Bond van Surinamers De vereniging bestaat al meer dan honderd jaar. In 1919 werd de groep opgericht als 'Bond van Surinamers'. De bond zette zich in tegen racisme en voor gelijkheid en onafhankelijkheid voor Surinamers in Nederland. In de jaren '40 kreeg de bond een nieuwe naam: Vereniging Ons Suriname.

Soekra en Tjoa halen herinneringen op aan hun vriend en collega

"Ik denk dat hij voor de vereniging een groot verlies is. Hij was een spil binnen de organisatie", aldus Tjoa. "Hij was een lopende encyclopedie. Hij wist alles." Ook was Veira volgens Tjoa een icoon in de Surinaamse gemeenschap. "Hij was rustig, bedachtzaam en een drijvende kracht." Onder leiding van Veira kon de vereniging bijvoorbeeld ook intrek nemen in het Hugo Olijfveldhuis. "De buurt wilde eerst niet dat wij Surinamers een eigen gebouw kregen", vertelt Soekra. "Na heel veel rechtszaken, konden we het huis toch dat van ons noemen. Door Delano." Singi Neti Dinsdagmiddag is de uitvaart van Veira. Maandagavond wordt er op traditionele wijze afscheid genomen met een Singi Neti. Iedereen die afscheid wil nemen komt dan de avond voor de begrafenis bij elkaar. Er wordt vervolgens gezongen en er worden herinneringen opgehaald. Soekra: "We gaan zijn leven vieren."