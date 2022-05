Het Hooghout: ''Twintig unieke woningen''

Het collectieve woongebouw Het Hooghout ligt midden in de Buiksloterham, een voormalig haventerrein is transitie naar een stadswijk. Bewoners konden hier zelf hun wensen doorvoeren. Dit heeft uiteindelijk 20 unieke woningen opgeleverd.

Joan van Wijk woont in Het Hooghout en vertelt dat ze een hele goede band met alle medebewoners heeft gekregen omdat ze dit project samen hebben ontwikkeld. ''Ik vind het gebouw ontzettend mooi maar het feit dat we elkaar heel goed kennen dat vind ik het mooiste aan dit gebouw.''

Omdat alle bewoners andere wensen hadden is geen appartement hetzelfde. ''Er zijn twintig verschillende dus voor de bouwer was het een hels karwei om het in elkaar te klussen'', vertelt Joan. Dat Joan zelf mee mocht bepalen hoe haar woning eruit kwam te zien maakt haar trots. ''Het is heel erg ons huis, van binnen en van buiten.''