Voetganger die door rood liep krijgt helft schade vergoed na aanrijding met tram

Het GVB moet de helft van de ernstige letselschade die een voetganger opliep toen zij in 2017 op de De Boelelaan in Zuid werd aangereden door een sneltram vergoeden. Dat heeft de rechtbank deze maand geoordeeld.

De voetganger studeerde in 2017 aan de VU. Ze liep ondanks het rode verkeerslicht voor voetgangers, de knipperende waarschuwingslichten en een geluidssignaal de trambaan op. De trambestuurder remde, maar kon een aanrijding niet meer voorkomen. Een groot aantal hulpverleners kwam ter plaatse en ze werd gewond naar het ziekenhuis overgebracht.

Aansprakelijk

Op 6 juli 2017 heeft ze het GVB aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van het ongeval. De verzekeraar van het GVB antwoordde begin 2018 dat het om overmacht ging en dat iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand wordt gewezen. De vrouw zette in 2019 een onderzoeksbureau in. Dat bureau concludeerde dat de trambestuurder harder dan 30 kilometer per uur zou hebben gereden.

De vrouw probeerde alsnog te onderhandelen over een schadevergoeding, maar toen dat niet lukte stapte ze naar de rechtbank. Die wees erop dat voetgangers en fietsers kwetsbare verkeersdeelnemers zijn en dat er rekening mee moet worden gehouden dat zij fouten maken. Als er na zo'n fout een aanrijding ontstaat geldt de regel dat alsnog vijftig procent van de schade vergoed wordt. Alleen als het gaat om 'opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid' kan er een beroep worden gedaan op overmacht en gaat de regel niet op.

Snelheid

De snelheid is volgens de rechtbank een belangrijke factor bij het antwoord geven op de vraag of het om overmacht ging. Die lag volgens het GVB lager dan 30 kilometer per uur: namelijk 15 tot 20 kilometer per uur. Maar het GVB baseerde zich daarbij enkel op verklaringen en camerabeelden en niet op onderzoek. De rechtbank vindt dat het vervoerbedrijf de stelling daarmee onvoldoende heeft bewezen. Zo had het GVB ook zelf een onderzoek kunnen laten instellen.

Dat betekent overigens nog niet dat de bestuurder daadwerkelijk zo hard reed of dat diegene een verwijt valt te maken, maar wel dat het beroep op overmacht van het GVB niet geslaagd is. Naast de helft van de letselschade, in het vonnis staat niet hoe hoog dat bedrag is, moet het vervoerbedrijf ook zo'n 5000 euro aan advocaatkosten aan de voetganger betalen.