Ontwerp Herengracht als 'erf' roept reacties op

Het gaat om het deel van de Herengracht met de eerste honderd huisnummers, dat op dit moment vanwege de slechte staat van de kademuur al een paar jaar autovrij is. Als het aan de gemeente ligt komen de parkeerplaatsen ook niet meer terug.

"De (geparkeerde) auto was de reden om de grachten in te richten, zoals ze nu ingericht zijn. Deze inrichting resulteert in eenzijdig gebruik, dat vooral is gericht op de auto en ander verkeer", schrijft de gemeente. "Dat staat veel andere ambities die we in de stad hebben in de weg, ambities die gaan over een leefbare en toekomstbestendige stad."