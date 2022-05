Drugsgebruikers en dealers in Heintje Hoekssteeg: "Vrouwen durven hun huis niet in"

Sinds de coronaregels in de binnenstad zijn opgeheven, zijn de Wallen weer overvol. Bewoners van de Heintje Hoekssteeg zijn er klaar mee en willen dat de gemeente de overlast in hun steeg aanpakt. Naast het afval dat door voorbijgangers op de grond wordt gegooid zorgt drugshandel voor veel overlast. "Het is zelfs zo erg dat vrouwen bang zijn om 's avonds of 's nachts naar binnen te gaan", zegt buurtbewoner Lennard.

Nachtelijke vechtpartijen, schreeuwende toeristen en geveltuintjes waar zakjes harddrugs in worden verstopt; het is aan de orde van de dag voor de bewoners van de Heintje Hoekssteeg. Lennard woont al dertig jaar in deze buurt en prikt dagelijks zijn straatje schoon. Volgens hem is de situatie de laatste paar maanden geëscaleerd. "Het gaat zelfs zo ver dat vrouwen 's avonds en 's nachts hun huis niet meer in durven", zegt hij.

Onveilig

's Nachts wordt de Heintje Hoek bevolkt door ongure types. "Ik doe mijn verhaal anoniem voor mijn eigen veiligheid", zegt één vrouwelijke bewoner van de steeg. Vaak moet ze langs drugsdealers of -gebruikers om bij haar voordeur te komen. "Ik voel me niet veilig op dat moment." Een buurvrouw legt uit hoe ze 's nachts de straat over gaat. "Ik gebruik mijn fiets, dan heb ik tenminste nog iets tussen mij en de dealers."