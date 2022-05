Gesprek met de Burgemeester over bedreigingen rond Ajaxhuldiging

Burgemeester Halsema heeft aangifte gedaan van alle bedreigingen nadat bekend werd dat de Ajaxhuldiging niet in de stad zou kunnen plaatsvinden. Ze vertelt erover in Het Gesprek met de Burgemeester.

📋 Doe mee aan het AT5-panel

Heb jij ook een mening over de stad? Via het AT5-panel kan iedere Amsterdammer meedenken over actuele kwesties. Klik hier om je aan te melden. En hier lees je meer over het AT5-panel.