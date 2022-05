Bureau Balistraat vandaag dicht, agenten verhuizen naar Zeeburgereiland

Het politiebureau aan de Balistraat in Oost is sinds vandaag opgeheven. Ook het steunpunt op IJburg verdwijnt. Deze week opent er een nieuw bureau op het Zeeburgereiland.

Vandaag en morgen verhuizen agenten hun spullen naar het nieuwe bureau, dat staat op de Atje Keulen-Deelstrastraat. "De verhuizing heeft geen gevolgen voor de hoeveelheid politiemensen op straat of voor de aanwezigheid van uw wijkagent; hij of zij blijft in de buurt", stelt de politie. Ook het steunpunt op IJburg verdwijnt.

Het nieuwe politiebureau was al enige tijd in aanbouw. In januari gebruikten zo'n driehonderd feestgangers het gebouw voor een illegaal feest. Zij lieten een ravage achter.

Zo ziet het voormalige politiebureau aan de Balistraat er van binnen uit: