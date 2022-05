Accu's van elektrische fietsen gewild bij dieven

Dat schrijft de politie op Instagram. Dit weekend werden er meerdere accu's gevonden bij een verdachte van diefstal of heling van een elektrische fiets.

De accu's zitten meestal met een slot vast, maar dat zou de dieven niet tegenhouden. "Het vermoeden bestaat dat de accu's met een staaldraad los gehaald worden", schrijft de politie.

Een accu van een elektrische fiets kost (vele) honderden euro's. De politie vraagt gedupeerden van accudiefstal aangifte te doen.

De fietsen worden zelf ook regelmatig gestolen. Vorig jaar was het in een paar maanden tientallen keren raak. Vermoed werd dat dieven in de late avond en nacht de fietsen in een busje meenemen.