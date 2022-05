Buiksloterham transformeert van industriegebied naar stadswijk: "Hele bergen puin worden per schip afgevoerd"

Op de kavels 18 en 19 in Buiksloterham hebben in het verleden fabrieken, energiecentrales en andere bedrijven gestaan. Hierdoor is de grond verontreinigd geraakt en worden momenteel voorbereidingen getroffen om de grond klaar te maken voor bouwwerkzaamheden. "We verwijderen diverse vervuilingen in de ondergrond. Hele bergen puin worden ter plaatse gebroken en per schip afgevoerd", vertelt Vermeij.

Dat er in de grond wordt gewerkt, is de omgeving ook opgevallen. "Ik kijk mijn ogen uit wat er hier allemaal in de grond zit." Merkt een passerende fietser op. Een buurtbewoner neemt een kijkje bij de werkzaamheden. "Zoals je nu al kunt horen is er vrij veel geluid en herrie op de achtergrond. Dat is al een tijdje gaande. Maar goed, het hoort erbij." Toch zijn er ook enthousiaste voorbijgangers. "Nieuwe woningen, er is allemaal bedrijvigheid. Dat is alleen maar leuk."