Spaarndammertunnel naar verwachting morgen weer open

De Spaarndammertunnel, die sinds zaterdag in de richting van de A10 West dicht is, gaat morgen 'in de loop van de dag' weer open. Dat laat een woordvoerder van de gemeente weten.

De gedeeltelijke sluiting heeft te maken met een technisch defect. Nu duidelijk is hoe dat defect opgelost moet worden, verwacht de gemeente dat het einde van de sluiting in zicht is. Het is niet bekend wat er precies gerepareerd moet worden.

Kapotte tunnels

Er komen vaker technische problemen in Amsteramse tunnels voor. Begin dit jaar moest bijvoorbeeld de IJtunnel een paar dagen dicht. Omdat er toen geen aannemer in het weekend beschikbaar was, moest er lang gewacht worden voordat de problemen daar opgelost konden worden. De gemeente liet destijds weten een aannemer te willen contracteren die 24 uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar zou zijn. Het is niet bekend of dit inmiddels is gebeurd.

Dan is er ook nog de Arenatunnel onder de Johan Cruijff Arena, die in december dicht moest omdat het niet voldoet aan de huidige veiligheidseisen. Naar verwachting gaat de tunnel in juni weer open. Ook de Piet Heintunnel is dicht wegens renovatiewerkzaamheden.