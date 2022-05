Flauwgevallen beveiliger en agressieve reizigers door urenlange wachtrijen Schiphol

Een woordvoerder van de marechaussee laat NH Nieuws weten dat gisteravond rond 19.00 uur een groep reizigers agressief werd, toen ondanks de grote drukte meerdere controlepunten werden gesloten. Dat gebeurde omdat de diensten van een deel van het beveiligingspersoneel erop zat.

Op de rolluiken rammen

De reizigers pikten de sluiting niet en keerde zich tegen de beveiligers. Het personeel voelde zich bedreigd en sloot daarop alle rolluiken, waarna de agressieve menigte op de luiken ging rammen. De Koninklijke Marechaussee werd ingeschakeld om op luide toon de groep tot bedaren te brengen. Volgens de woordvoerder is er niemand aangehouden.

Zeer gevaarlijke situatie

In een interne email aan het personeel de directeur Adan Morik van beveiligingsbedrijf CTSN weten dat het om een "zeer gevaarlijke situatie" ging en er het risico bestond dat de reizigers massaal ongecontroleerd zouden doorlopen naar het beveiligde gebied van Schiphol". De email is in bezit van NH Nieuws. Omdat de email alleen voor het personeel was bedoeld, wil Morik er niet op reageren.

