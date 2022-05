Wisselvallig weer houdt voorlopig aan

Nadat we vanochtend te maken krijgen met een mix van zon en wolkenvelden, trekken er vanmiddag buien over het land. Tussen de buien door schijnt ook geregeld de zon. Het kwik komt vandaag uit op een graad of 16, schrijft Weeronline.

Woensdag is er wat meer ruimte voor de zon en is het in de ochtend overal droog. In de middag neemt de bewolking geleidelijk toe. Ook staat er een matig tot vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt een graad of 19.

Ook donderdag is er sprake van zon met bewolking en kunnen we in de middag een bui verwachten. De temperatuur komt uit op een graaf of 19. Vrijdag zijn er perioden met zon, maar kan er hier en daar ook een bui vallen.

In het weekend is het licht wisselvallig met een mix van zon en wolken. Vooral zaterdag trekken buien over het land, maar ook zondag blijft het niet helemaal droog. Er waait een matige noordwestenwind. We moeten rekening houden met frissere temperaturen van 14 tot 17 graden. Ook na het weekend blijft het wisselvallig, zo is de verwachting.