Nieuwe wethouders: Shula Rijxman, Hester van Buren en Zita Pels

Het nieuwe stadsbestuur telt straks negen wethouders. Zowel de PvdA, GroenLinks als D66 leveren er drie. Opvallende namen zijn voormalig bestuursvoorzitter van de NPO Shula Rijxman en voorzitter van de Raad van Bestuur van Rochdale Hester van Buren.

Shula Rijxman (D66)

Rijxman wordt voorgedragen door D66 en krijgt de portefeuilles Publieke gezondheid, Preventie en Maatschappelijke Ontwikkeling, ICT en Digitale Stad, Lokale Media, Deelnemingen. Ze was november vorig jaar vertrokken bij de NPO als bestuurder.

Reinier van Dantzig (D66)

AT5 / Luuk Koenen

Reinier van Dantzig, nu nog D66-fractievoorzitter, wordt wethouder Woningbouw, Grond en Ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening. Van Dantzig had voor de verkiezingen al laten blijken dat hij graag als wethouder over het dossier wonen wilde gaan. Hij was tijdens de verkiezingen lijsttrekker en behaalde zeven zetels, waardoor D66 de op twee na grootste partij in de stad werd. Melanie van der Horst (D66)

Gemeente Amsterdam

De derde D66-wethouder wordt Melanie van der Horst. Zij is nu nog stadsdeelbestuurder in West. Ze hield zich in het stadsdeel onder meer bezig met de overlastgevende darkstore in de Fagelstraat en de markt op het Bos en Lommerplein. Als wethouder wordt ze verantwoordelijk voor Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit, Openbare Ruimte en Groen, Water, Aanpak Noord. Rutger Groot Wassink (GroenLinks)

AT5 / Luuk Koenen

Rutger Groot Wassink keert terug als wethouder namens GroenLinks. Hij krijgt de portefeuilles Sociale zaken, Opvang, Statushouders en Vluchtelingen, Volwasseneducatie en Inburgering,

Gemeentelijk vastgoed, Bestuurlijk stelsel en coördinatie Democratisering, Masterplan Nieuw-West). Veel van deze portefeuilles had hij al de afgelopen vier jaar. Touria Meliani (GroenLinks)

Ook GroenLinks-wethouder Touria Meliani blijft nog vier jaar. Ze wordt verantwoordelijk voor Kunst en Cultuur, Monumenten en Erfgoed, Evenementen, Diversiteit en Anti-Discriminatiebeleid. De dossiers Kunst en Cultuur en Monumenten en Erfgoed had ze de afgelopen bestuursperiode ook al. Zita Pels (GroenLinks)

De derde GroenLinks-wethouder is wel nieuw in de Stopera. Zita Pels is nu gedeputeerde van de provincie Noord-Holland en was daarvoor fractievoorzitter van GroenLinks Noord-Holland. Ze krijgt de portefeuilles Duurzaamheid, Energietransitie en Circulair, Volkshuisvesting, Dierenwelzijn, Voedselstrategie, Afval en Reiniging. Marjolein Moorman (PvdA)

AT5

Bij de PvdA blijft Marjolein Moorman wethouder. Ze houdt haar portefeuille Onderwijs en wordt daarnaast verantwoordelijk voor Armoede en Jeugdzorg. Moorman was tijdens de verkiezingen lijsttrekker en zorgde ervoor dat de PvdA na acht jaar weer de grootste partij van de stad werd. Ze wordt ook de eerste loco-burgemeester. Sofyan Mbarki (PvdA)

Luuk Koenen / AT5

PvdA-raadslid Sofyan Mbarki wordt wethouder Economische Zaken, Sport, MBO, Jongerenwerk, Aanpak Binnenstad. Mbarki zit op dit moment al acht jaar in de gemeenteraad. Hij heeft ook in het onderwijs gewerkt, onder meer als docent. Hester van Buren (PvdA)

Samenwerking @Rochdale_NL met @ricardovloenen is een feit, nieuwe corporatie re. een mogelijke oplossing voor de gapende kloof op de woningmarkt, heruitvinden van de woningcoöperatie: eigenaarschap, gemeenschap, kapitaal inclusief en klimaat inclusief. pic.twitter.com/bg7AMhk4nv — Hester van Buren (@BurenHester) February 4, 2022

Hester van Buren, nu nog voorzitter van de Raad van Bestuur van woningcorporatie Rochdale, wordt namens de PvdA wethouder Financiën, Personeel & Organisatie, Lucht en Zeehaven. Van Buren werkt twaalf jaar bij de woningcorporatie en zal daar binnenkort stoppen. Met de presentatie van de nieuwe wethoudersploeg is ook duidelijk geworden welke wethouders niet meer terugkeren. D66-wethouder Simone Kukenheim had al aangegeven te stoppen. Jakob Wedemeijer zou sowieso niet meer terugkeren omdat de SP niet in de coalitie zit. Daarnaast blijken Marieke van Doorninck (GroenLinks) en Egbert de Vries (PvdA) te stoppen als wethouder. Het aantal wethouders is met één gegroeid, want het vorige stadsbestuur had er acht. De nieuwe wethouders moeten nog wel benoemd worden door de gemeenteraad, maar dat is doorgaans een formaliteit.