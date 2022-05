Vakbond CNV: zet marechaussee standaard in op piekmomenten in vertrekhallen Schiphol

Beveiligers op Schiphol moeten op drukke momenten direct kunnen rekenen op bijstand van de Koninklijke Marechaussee. Daarvoor pleit vakbond CNV Vakmensen. Het is al dagen chaos op de luchthaven waarbij de spanningen in de vertrekhallen soms hoog oplopen.

"We krijgen bijzonder zorgwekkende signalen van beveiligers, het is echt wachten op ongelukken. We vinden dat er bij de securitycheck standaard marechaussee aanwezig moet zijn op de piekmomenten", zegt Erik Maas van CNV Vakmensen.

Volgens de vakbond kan het vooral op sommige avonden tot gevaarlijke situaties leiden. Afgelopen zondagavond moest de marechaussee ingrijpen toen een woedende menigte de beveiligingscontrole wilde bestormen. "Er zijn vooral ’s avonds te weinig beveiligingsteams ingepland, veel lanes sluiten rond 20.00 uur. Passagiers zien de beveiligers vertrekken, zijn bang dat ze hun vlucht missen en raken dan al snel verhit."

Snelle maatregelen

Om ongelukken te voorkomen, pleit CNV Vakmensen voor een paar 'snelle maatregelen'. Maas: ‘Er moeten ’s avonds meer ploegen worden ingepland die een wat latere diensttijd hebben. Op de kritieke momenten, bijvoorbeeld bij het sluiten van lanes, moet de marechaussee standaard paraat zijn om zo nodig op te treden en te de-escaleren. En we willen dat er portofoons beschikbaar zijn om direct hulp in te roepen. Het gaat nu via te veel schakels, dat zorgt voor extra risico’s."

De vakbonden hebben vandaag opnieuw overleg met Schiphol over het personeelstekort en de noodzaak van betere arbeidsvoorwaarden. CNV Vakmensen behartigt de belangen van werknemers in de sectoren industrie, bouw, vervoer, handel, diensten en voeding.