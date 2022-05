Ook vandaag lange wachtrijen op Schiphol

Ook vandaag moeten reizigers op Schiphol rekening houden met lange wachtrijen en langere wachttijden. De rij naar de vertrekhal begon vanochtend al buiten. Het is al dagen een chaos op de luchthaven. Schiphol spreekt van een 'drukke dag'.

Volgens een woordvoerder van Schiphol verschilt de drukte per moment en per vertrekhal. Wel loopt het volgens de zegsman beter door dan afgelopen maandag. Zondagavond moest de Koninklijke Marechaussee ingrijpen toen een woedende menigte de beveiligingscontrole wilde bestormen.

CNV Vakmensen pleitte vanochtend voor het structureel inzetten van de marechaussee op piekmomenten in de vertrekhallen. De vakbond zegt 'bijzonder zorgwekkende signalen' te krijgen van beveiligers. Vooral 's avonds zou er een tekort zijn aan beveiligingsteams. Volgens een woordvoerder van Schiphol is er in de hele keten te weinig personeel, zoals bij de incheckbalies, bij de bagageafhandeling en bij de beveiliging.

De vakbonden hebben vandaag opnieuw overleg met Schiphol over het personeelstekort en de noodzaak van betere arbeidsvoorwaarden.