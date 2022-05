Rollende Keukens terug van weggeweest, maar bezoekers moeten hun drank thuislaten

Kipsaté, vegan junkfood en cocktails. Het foodtruckfestival 'Rollende Keukens' staat na drie jaar weer in het Westerpark. "Dat voelt heel goed, maar is ook wel heel spannend", zegt Rollende Keukens-directeur Yorina de Ruijter. Dat komt voor een deel om dat er iets is veranderd: voor het eerst staat er een hek rondom het festivalterrein.

Eerst moest het door corona worden uitgesteld, afgelopen jaar besloot de organisatie zelf om het festival af te gelasten door de onzekerheid die voorafgaand heerste. Nu is Rollende Keukens eindelijk weer terug is, genieten de mensen achter de stands met volle teugen: "We zijn buiten en het weer is goed. We zijn zo blij dat we ons werk weer mogen doen." Ook bij bezoekers zit de sfeer er lekker in. Een aantal wil zelfs elke dag komen: "Dan kunnen we meer proeven."

Drank smokkelen

De festivalgangers kunnen wel veranderingen verwachten. Zo staat er dit jaar een hek om het terrein en worden de tassen bij de ingang gecontroleerd. Volgens De Ruijter is dit om te voorkomen dat bezoekers hun eigen drank meenemen. "Zeker voor mensen die het niet breed hebben en wél vijf dagen willen komen, is het begrijpelijk dat je iets meeneemt. "Maar die tassen vol drank, of de flitsbezorgers die hier rijk worden..." volgens de festivaldirecteur is het oneerlijk tegenover de ondernemers op het festivalterrein. "Die kunnen hier staan dankzij de drankomzet."