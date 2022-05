Misdaad NL V Nieuwe informatie in zaak doodgeschoten Rodney Mijnals (41)

De politie heeft nieuwe informatie naar buiten gebracht in de zaak van de doodgeschoten Rodney Mijnals (41). Zo blijkt dat de politie onder meer op zoek is naar drie verdachten en drie auto's. Ook over het mogelijke motief worden uitspraken gedaan. Deze week in Bureau 020 aandacht voor de zaak.

In februari van dit jaar wordt de 41-jarige Rodney Mijnals doodgeschoten. Hij overlijdt achter zijn huis in Amsteldorp in Oost. Dinsdagavond besteedde Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak, in aanloop daarnaartoe kregen duizenden Amsterdammers een zogenoemde 'sms-bom'. Deze sms ging naar iedereen die rond het tijdstip van de schietpartij onder de dekking viel van een telefoonmast in de buurt. Meerdere schoten Op de avond van 19 februari zit Mijnals op de bank in zijn woning aan de Dulongstraat. Zoals wel vaker staat zijn deur open voor vrienden die langs willen komen. Samen met een vriend drinkt hij wat, als er rond half negen drie mannen in het donker gekleed naar de achtertuin van Mijnals lopen en zijn achterdeur openen. Ineens staan de drie mannen in de woonkamer van Mijnals en een van de mannen richt een vuurwapen op hem, zo verklaart zijn vriend later. Doordat de inbrekers hun aandacht op Mijnals richten, weet zijn vriend via de voordeur te ontsnappen. Ook Mijnals probeert weg te komen. De 21-jarige vriend van Mijnals rent inmiddels weg richting de Fizeaustraat, wanneer hij een schot hoort. Hij wordt geraakt in zijn arm en raakt zwaargewond. En ook op Mijnals wordt geschoten. Buurtbewoners schakelen de politie in en die treft later de vriend van Mijnals aan, met een schotwond in zijn arm. Achter het huis, op de Fizeaustraat, ligt Mijnals zelf. Ook hij is geraakt. De hulpdiensten kunnen niets meer voor hem doen en hij overlijdt ter plekke.

"In het huis van Mijnals wordt een hoeveelheid drugs aangetroffen, te groot voor eigen gebruik", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "We houden er rekening mee dat hij actief was in de drugshandel en daar problemen mee heeft gekregen. Maar er zijn ook andere scenario's mogelijk. Zo sluiten we een conflict in de relationele sfeer niet uit, zoals problemen met familie, vrienden of buren. Als iemand ons hier meer over kan vertellen, dan horen we dat graag."

De Seat Leon waarnaar de politie op zoek is

De drie verdachten zijn mogelijk gevlucht in een donkere Seat Leon, die vlak na het schietincident wordt gefilmd door een bewakingscamera aan de Fizeaustraat. Uit onderzoek blijkt dat het kenteken mogelijk begint met de cijfers 71. Behalve met de eigenaar van die Seat, komt de politie ook graag in contact met de bestuurders van een donkere Volkswagen Golf en een donkere Mercedes. Die reden rond het schieten in de buurt van de Fizeaustraat. "Verder spreken we graag met een man die kort voor het incident opvallend heeft staan kijken in de richting van het huis van Mijnals", zegt Stor. "Hij droeg die avond een helm. Misschien is hij een belangrijke getuige of was hij daar namens de daders om te zien of Mijnals thuis was. Van de drie verdachten weten we dat in elk geval een van hen een donkere huidskleur heeft. Alle informatie die u heeft over het incident, de auto's of de verdachten, is heel erg welkom bij ons."