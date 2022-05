Ann Lilian Atkinson (27) al vijf maanden vermist: "Grootste zorg is dat ze wordt vastgehouden"

Al meer dan vijf maanden is Ann Lilian Atkinson (27) vermist. De laatste keer dat ze gezien werd was op 8 december in Zuidoost. De politie roept Amsterdammers in Bureau 020 op om naar haar uit te kijken.

Sinds 5 december is Atkinson vermist. Ze vertrok toen uit een gesloten zorginstelling in Zwammerdam, in Zuid-Holland. Drie dagen later, op 8 december is ze nog gezien in Zuidoost, bij de Wilnisgracht. Ondanks uitgebreid onderzoek, flyeracties en meerdere oproepen, ontbreekt sindsdien nog elk spoort van haar. Atkinson is 26, maar functioneert op het niveau van een vierjarige. Ze is heel open, en daarom mogelijk een makkelijke prooi voor mensen met verkeerde intenties.



"De grootste zorg die we hebben is dat ze ergens tegen haar wil in wordt vastgehouden en dat er misbruik van haar wordt gemaakt", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Ze is nu vijf maanden weg en dat is erg lang voor iemand die niet zo lang voor zichzelf kan zorgen."