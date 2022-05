Man met grote sloophamer overvalt supermarkt

De politie is op zoek naar een man die in oktober van het afgelopen jaar een overval pleegt op een supermarkt in Abcoude. Vanwege een Amsterdamse link zijn de beelden deze week te zien in Bureau 020.

De supermarkt in Abcoude sluit op zaterdagavond 16 oktober rond 21.00 uur de deuren, als de man een nooddeur inslaat met een grote sloophamer. Hij bedreigt een van de medewerkers met de hamer en hij eist dat ze het geld uit de kluis geeft. Ze loopt voor hem uit naar het kantoor. Als de overvaller het kantoor uitloopt, is te zien dat hij een grote tas achter zich aansleept waar de buit in zit.

Opvallend loopje

Maar die tas scheurt en de man verliest twee kassalades. Een van de medewerkers, die hem zo snel mogelijk uit de winkel wil, geeft hem een tas waar hij de lades in kan stoppen. Dan rent hij weer naar buiten. Daarbij is te zien dat hij een opvallend loopje heeft, met zwabberende benen.

Eenmaal buiten vlucht hij op een scooter, richting het station. Onduidelijk is of hij alleen is gevlucht of dat hij mogelijk een handlanger had. "Sporen in het onderzoek wijzen in de richting van Amsterdam", zegt Margareth Bannor van de politie Amsterdam. "De verdachte is ook in deze richting gevlucht. Mogelijk heeft u daarom informatie over deze man. Als dat zo is dan horen wij dat graag."