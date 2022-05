Haarlemmerdijk en -straat over vier weken weer autoluw

Sinds de uitbraak van het coronavirus konden er door de Haarlemmerstraat en Haarlemmerdijk, die samen als één lange straat door de Haarlemmerbuurt lopen, twee jaar lang geen auto's rijden. Omdat mensen nu geen 1,5 meter afstand van elkaar hoeven te houden, werd het tijdelijke besluit deze maand weer teruggedraaid. Tot onvrede van veel buurtbewoners.

Ook de stadsdeelcommissie Centrum adviseerde het bestuur om de straten zo snel mogelijk weer autoluw te maken. Uit een enquête die de commissie vorig jaar uitrolde, blijkt dat 77 procent van de bewoners auto's en scooters permanent uit de straten wil weren. Bovendien, zo stelt de commissie, kan de terugkeer van auto's "gevaarlijke situaties" opleveren. Bijvoorbeeld door auto’s die dubbel parkeren op de straat en stoep vanwege het ontbreken van parkeerplekken.

'Contraproductief'

De gemeente had al als doel om de straat en dijk na werkzaamheden in 2023 weer autoluw te maken. Het autoverkeer nu weer laten ‘wennen’ aan het gebruiken van de straten zou 'contrapoductief' zijn, aldus de stadsdeelcommissie.

Er zijn ook veel ondernemers en buurtbewoners die de auto wél graag zien terugkeren, zo is te zien in reportage die AT5/NH Amsterdam eerder deze maand maakte. Voor hen is er de komende weken de mogelijkheid om bij het stadsdeelbestuur bezwaar te maken. Deze bezwaartermijn duurt vier weken. Het is de bedoeling dat auto's en scooters daarna weer geweerd zullen worden.