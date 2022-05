Rijen op Schiphol tot buiten het vliegveld: "Volgend jaar ga ik via Duitsland"

Het is weer raak op Schiphol. Vandaag waren de rijen zo lang, dat reizigers buiten de luchthaven in de rij konden aansluiten. Lang wachten voordat je binnen bent dus, en daarom kwamen veel mensen uit voorzorg een stuk eerder naar Schiphol.

Verontwaardiging

"Dit is niet normaal, het is vreselijk", laat een van de reizigers weten. "Ik ben bijna weer bij mijn auto op P3, zo ver is het. Ik denk dat de rij wel 500 meter is", zegt een ander. Het is al dagen geen doorkomen aan op het vliegveld. De meeste mensen hebben dus rekening gehouden met de lange rijen."Ik ben meer dan zes uur voordat mijn vlucht vertrekt gekomen", vertelt een van hen.

Op de website van Schiphol lijken de problemen overigens wel mee te vallen. Zo legt een andere reiziger uit: "Ik ben uit voorzorg drie en een half uur van tevoren aanwezig, maar op de Schiphol-site staat nog steeds dat ik er maar tweeënhalf uur van te voren moet zijn, dat is wel een beetje gek."