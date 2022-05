EOD opgeroepen voor 'verdachte situatie' in woning Marnixstraat

Een eenheid van de explosievenopruimingsdienst (EOD) is vanmiddag opgeroepen omdat er in een woning i n de Marnixstraat sprake was van een 'verdachte situatie', aldus de politie. Die wilde die middag onderzoek in de woning doen, maar besloot na het ruiken van een vreemde geur te wachten op hulp van de EOD.

Nadat medewerkers van de EOD, hier op foto's te zien in grote oranje, de woning doorzochten. Bleek er van een mogelijk gevaarlijke stof geen sprake te zijn. De politie laat weten dat er ook geen mensen in de woning aanwezig waren. Ook werden er mensen van de ontsmettingseenheid (grijze pakken) opgeroepen.

De EOD is in de loop van de avond weer vertrokken. De recherche is nog in de woning om het onderzoek af te maken. Het is niet duidelijk waarom de politie het op het huis gemunt heeft.