Overval in Hornbach Sloterdijk, één verdachte opgepakt

In bouwmarkt Hornbach in Sloterdijk heeft vanavond een overval plaatsgevonden. Eén verdachte is opgepakt.

De politie kreeg rond 21.00 uuur een melding binnen van de overval. Een woordvoerder laat weten dat de verdachte na zijn overvalpoging in een worsteling verzeild raakte met de beveiliger van het pand. Omdat de beveiliger de man onder controle kreeg, kon de politie de verdachte bij aankomst aanhouden. Bij de worsteling liep de beveiliger lichte verwondingen op.

De politie laat weten nog uit te zoeken of er meer mensen bij de overval betrokken waren. Het is niet bekend of de verdachte een wapen bij zich had. Er wordt op het terrein ook forensisch onderzoek gedaan.