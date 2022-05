Rolling Stones in Amsterdam voor repetities

De Rolling Stones waren de afgelopen weken in Amsterdam om in het geheim te repeteren voor hun komende Europese tournee.

"Ik vond het heerlijk om de afgelopen weken in Nederland te repeteren, volgende stop Madrid", schrijft zanger Mick Jagger op Instagram. Op foto's die hij erbij plaatst is te zien dat hij tussen het repeteren door genoeg tijd had om de toerist uit te hangen. Zo is hij te zien op de fiets naast een molen en aan het roer van een sloep varend over de Amstel bij Carré.