Overvaller Hornbach tijdens vlucht met geldcassettes overmeesterd door beveiliger

Een beveiliger heeft gisteravond met gevaar voor eigen leven een gewapende overvaller naar de grond gewerkt. Hij voorkwam daarmee dat de overvaller er met een tas vol geldcassettes vandoor kon gaan. De 21-jarige man uit Almere is door de politie opgepakt.

De overval gebeurde rond 21.00 uur bij de Hornbach in Sloterdijk. Een medewerker van de winkel liep in het gezelschap van een beveiliger met een tas met daarin geldcassettes van de buitenlocatie van de winkel, richting het hoofdgebouw. Precies op dat moment reden twee mannen op een motorscooter de parkeerplaats op.

De bijrijder sprong van de motor af en pakte onder bedreiging van een vuurwapen de tas van de medewerker af. Toen de man met de buit wegrende, werkte de beveiliger hem tegen de grond. Tijdens de worsteling die daarbij ontstond, besloot de bestuurder van de motorscooter er vandoor te gaan.

Aanhouding

De beveiliger wist de overvaller met hulp van andere collega's en omstanders onder controle houden tot de politie arriveerde. Hij is door de politie opgepakt en zit vast. De beveiliger raakte gewond is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel.

Naar de bestuurder van de motorscooter wordt nog gezocht. Van hem is nog geen duidelijk signalement. Wel is bekend dat de twee al enige tijd voor de overval vlak tegenover de ingang van het parkeerterrein hebben staan wachten op hun motorscooter. Wie hen heeft gezien of meer informatie heeft, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.